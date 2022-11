Bientôt une nouvelle aire de jeu à Seneffe

Prochainement, les enfants pourront se divertir et s’amuser au sein de modules de jeux multi-activités où un bateau et un château seront installés. Ces jeux se marieront parfaitement avec le domaine du château et son vieux canal situé à proximité. “Il y avait une demande non seulement des habitants du quartier mais aussi des visiteurs du château qui se trouve juste à côté.”

Première dans l’entité, un espace de street workout y sera également aménagé. Les jeunes, et les moins jeunes, pourront se muscler et garder la forme en faisant des tractions ou des abdominaux. Du mobilier y sera également placé, des tables de pique-nique et des bancs viendront compléter l’installation.

Il faudra un peu patienter avant d’en profiter, les travaux devraient se terminer avant la fin de l’année. “Tout dépendra, à mon avis, des conditions météorologiques mais nous espérons l’inaugurer en début d’année 2023.”