Opération en cours dans le canal Charleroi-Bruxelles à la suite d’une disparition remontant à 2015

Depuis mardi matin, plusieurs équipes de la Protection civile se sont déployées le long du canal, à hauteur de Seneffe (province du Hainaut). Dans le cadre d’une opération conjointe des services de la Protection civile, de la police judiciaire fédérale (PJF), des polices locales, du service des voies navigables et du parquet de Charleroi, sous la coordination de la cellule des personnes disparues de la Police judiciaire fédérale, les agents de l’unité de Crisnée ont pour mission d’extraire plusieurs véhicules immergés, détectés par le sonar de la police fédérale de la navigation.

Une opération sur plusieurs jours

L’opération en cours, qui devrait durer plusieurs jours, concerne le réexamen du dossier de la disparition de Marcel George. L’homme n’a plus donné signe de vie depuis le 29 juin 2015. "Dans le cadre de l’examen de plusieurs ‘cold cases’en matière de disparition inquiétante, le parquet de Charleroi, la cellule des personnes disparues de la PJF et de la police judiciaire locale (PJL) de Charleroi ont réexaminé le dossier. Marcel George avait été admis à l’hôpital Marie Curie à Lodelinsart à la suite d’une chute d’une échelle. Il présentait plusieurs fractures aux côtes et à la clavicule et avait reçu la visite de sa fille moins de deux heures avant d’arracher ses baxters et de sortir seul de l’hôpital vêtu d’un short et torse nu sous un blouson", a précisé le parquet de Charleroi dans un communiqué.

La piste d’une disparition dans l’eau n’avait pas encore été explorée. Une opération de recherche dans le canal Charleroi-Bruxelles, qui se situe à quelques centaines de mètres du dernier emplacement où a été aperçu le disparu, a été lancée. Soixante-six endroits considérés comme intéressants vont être examinés dans les prochaines semaines.