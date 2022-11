Une méga-usine de batteries va s’installer dans le zoning de Seneffe-Manage : "900 emplois pourraient être générés à terme en région du Centre"

La première usine qui va voir le jour à Seneffe ne concernera que l’assemblage desdites batteries. "Cette dernière va générer entre 90 et 150 emplois mais pour être complète, la méga-usine devra aussi mettre en place une unité de production (entre 300 et 400 emplois générés) ainsi qu’une unité de recyclage (entre 200 et 300 emplois)."

Quant à l’emplacement de ces deux dernières unités, on ne sait pas encore où elles seront installées sauf que ce sera dans le Centre. "Il existe de nombreuses friches industrielles dans la région où ABEE pourrait s’installer…"

Le fondateur de ABEE a confirmé la nouvelle ce vendredi matin à nos confrères de la RTBF. "À Seneffe-Manage, il y aura la première giga-usine du Benelux", a indiqué Noshin Omar, fondateur d’ABEE. "Elle aura une capacité de 3 gigawatts/heure par an. Nous produirons des batteries pour le secteur automobile et d’autres applications renouvelables comme du solaire, du vent, le stockage d’énergie et le recyclage des batteries. Ce sera aussi la première giga-usine qui se concentrera sur l’économie circulaire de A à Z."