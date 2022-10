Ecaussinnes: l’arrivée de Google à Feluy fait réagir

Du côté d’Ecaussinnes, les réactions politiques se sont rapidement fait entendre. Alors que le bourgmestre, Xavier Dupont, se réjouit de cette arrivée, Sébastien Deschamps, membre de l’opposition, émet plus de réserves.

"Nous venons d’acquérir un terrain de 36 hectares sur le zoning de Feluy. Il était propriété d’IDEA avec qui nous avons une collaboration de longue date. Ce nouveau site permettra de diversifier notre présence en Belgique en fonction des demandes de nos utilisateurs", annonçait Frédéric Descamps, Google Data Center Lead.

L’arrivée de Google offrira l’opportunité de créer, dans un premier temps, près de 200 emplois.

Une annonce à laquelle Xavier Dupont, bourgmestre d’Ecaussinnes, a pu assister et s’en réjouir. "Le nouveau Data Center de Google s’implantera dans le zoning industriel, plus précisément à la rue de la Ghellerée sur les derniers terrains non-occupés d’IDEA. Son président, Jacques Gobert, a rappelé son importance dans le cadre du développement économique dans le cœur du Hainaut", indique-t-il. "L’arrivée de Google offrira l’opportunité de créer, dans un premier temps, près de 200 emplois. Je me réjouis d’accueillir un groupe technologique de cette renommée à Ecaussinnes et je suis convaincu que son arrivée sera positive pour tous les habitants de la commune et de la région."

Ecaussinnes tient à garder son aspect rural et campagnard. La santé des citoyens n’a pas de prix

Du côté du conseiller d’opposition, Sébastien Deschamps, davantage de réserves sont émises quant aux bienfaits de l’implantation de Google à Feluy. "Là où certains se réjouissent de l’arrivée de Google à Ecaussinnes, il y a lieu d’être pour le moins vigilant", confie-t-il. "Google est une entreprise énergivore. Seul un sourd et un aveugle ne feront pas le lien entre l’arrivée de cette entreprise sur notre territoire et le projet de ligne à haute tension. Ecaussinnes tient à garder son aspect rural et campagnard. La santé des citoyens n’a pas de prix..."

Les avis sont donc plus que mitigés après quelques jours de cette annonce pour le moins inattendue. Les citoyens se feront sans nul doute également leur propre avis sur la question.