Après Saint-Ghislain et Farciennes, Google va s’implanter dans le zoning de Feluy

"Nous venons d’acquérir un terrain de 36 hectares sur le zoning de Feluy. Il était propriété d’IDEA avec qui nous avons une collaboration de longue date. Ce nouveau site permettra de diversifier notre présence en Belgique en fonction des demandes de nos utilisateurs", annonce Frédéric Descamps, Google Data Center Lead.

Une nouvelle qui a réjoui le premier ministre Alexander De Croo qui était de retour sur le site de Google Saint-Ghislain, cinq ans après sa première visite. "Nous pouvons être fiers de ce qu’est devenu le site de Google à Saint-Ghislain. Je me rappelle que lorsque cette aventure avait commencé il y a 15 ans, certains se posaient la question de savoir si l’investissement allait mener à quelque chose. Quand on voit ce qu’il y a aujourd’hui et l’impact que cela a sur la région, je pense que c’était clairement le bon choix d’avoir eu un peu de patience pour ramener de nombreuses personnes ensemble pour travailler ici", indique Alexander De Croo, premier ministre.

Plusieurs aspects de cette belle réussite sont à retenir selon le ministre. "Il y a l’aspect numérique mais également le renouvelable qui constituent les deux grands vecteurs de développement aujourd’hui", poursuit-il. "Durant la crise sanitaire, ces deux vecteurs se sont révélés être d’une aide primordiale. Le numérique nous a beaucoup aidé, sans cela nous n’aurions pas pu rester en contact les uns avec les autres. Le renouvelable est aujourd’hui ce qui nous aide à traverser cette crise énergétique. Le gouvernement souhaite donc également investir dans ces deux vecteurs."

Après Saint-Ghislain, ce sera donc à Feluy que Google développera ces deux vecteurs qui font sa réputation. Cette nouvelle implantation sera également, une fois de plus, source d’emplois pour de nombreux belges. " La Belgique présente de nombreux atouts pour les investisseurs. Quand nous parlons avec eux, la vraie raison de leur choix de venir s’implanter en Belgique est la qualité des gens aussi bien au point de vue de l’éducation que de l’humilité. Nous sommes des personnes extrêmement pragmatiques que les étrangers nous reconnaissent davantage que nous-mêmes ", explique Alexander De Croo.

Le savoir-faire et les nombreuses qualité des travailleurs belges seront donc une nouvelle fois à l’honneur lors de la création du nouveau Data Center de Google à Feluy. Ce n’est pas pour autant que le site de Saint-Ghislain sera délaissé, bien au contraire. En plus des nombreux panneaux photovoltaïques et des stations de traitement des eaux du canal, Google a mis en place un système de batteries qui permet de stocker de l’énergie non-carboné pour ensuite les restituer sur le réseau d’Elia quand il est en déficit. Une autre fonctionnalité le distingue également puisqu’une partie de la batterie est utilisé comme générateur de secours.

Bref Google ne cesse d’innover et d’investir en Belgique contribuant directement à l’économie locale. Leur objectif est de devenir totalement neutre en carbone et d’utiliser 100% d’énergie renouvelable d’ici 2030.