Fin du blocage des sites de TotalEnergies à Feluy et Wandre

Des centaines d’activistes ont bloqué les accès des entreprises du géant de l’énergie pendant plus de 24 heures, de samedi matin à dimanche midi, afin de paralyser ses activités. Cette "action massive de désobéissance civile" avait pour objectif d’exiger la sortie des énergies fossiles et de pointer du doigt la responsabilité de l’industrie dans la crise climatique et sociale.