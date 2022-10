Plusieurs interpellations administratives lors du blocage du site TotalEnergies à Feluy

Depuis samedi matin, des centaines de citoyens membres de la coalition Code Rouge bloquent les accès des entreprises du groupe TotalEnergies situées à Feluy (Hainaut) et Wandre (Liège) dans le but de paralyser totalement l’infrastructure. En organisant cette action de désobéissance civile de masse, les organisateurs ont pour objectif d’exiger la sortie des énergies fossiles et de pointer du doigt la responsabilité de l’industrie des énergies fossiles dans la crise climatique et sociale.

Dans un communiqué de presse, la commune d’Ecaussinnes et Canopea, réseau des associations de protection de l’environnement en Wallonie, annoncent avoir déposé une plainte en justice, comme "cadeau d’anniversaire" des 50 ans de l’usine TotalEnergies Feluy.

TotalEnergies produit à Feluy des granulés de plastique. Or depuis au moins 2007, date à laquelle remonte la première plainte officielle d’un riverain, on ne cesse de voir ces petites billes de plastique partout dans le zoning de Feluy. D’autres plaintes ont suivi.

"Cette diffusion chronique infractionnelle de plastiques polymères dans les cours d’eau, accotements ou sols cultivés n’est ni anodine, ni acceptable et constitue une menace pour l’environnement et la santé", explique Arnaud Guérard, échevin de l’Environnement de la commune d’Ecaussinnes. "Au-delà des enjeux financiers liés au dossier, la protection de l’Environnement a une valeur en soi, qui semble trop souvent passer en second plan dans ce dossier. Or, sans responsable identifié, les impacts environnementaux seront à charge de la collectivité, ce qui pose une question de justice."

L’échevin rappelle que TotalEnergies a illégalement déboisé fin 2021 une parcelle lui appartenant pour y placer des panneaux photovoltaïques. Alors même que la région wallonne n’avait pas délivré le permis d’urbanisme, arguant que des alternatives existaient, notamment la pose de ces panneaux sur les toitures de l’usine. Une plainte à ce sujet a d’ailleurs été déposée par la commune et la Région wallonne.