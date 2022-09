Seneffe: des terrains de golf au banc du conseil communal pour John Louagie

Engagé politiquement depuis les dernières élections, John Louagie fait connaissance avec les rouages de la politique. « Je n’avais pas assez de voix pour être élu mais petit à petit, on a commencé à me placer dans des commissions et il y a quelques temps, j’ai intégré le conseil du CPAS suite à un désistement. C’est encore le cas ici puisque je remplace Anne Barbiot qui est partie vivre sa retraite à l’étranger et ne pouvait plus, de facto, siéger au conseil communal. »

Passionné de sport, John Louagie exerce la profession de jardinier mais pas n’importe quel jardinier, celui d’un terrain de golf situé à Genappe. « C’est une profession exigeante, pointue qui demande beaucoup de précision et je fais ça depuis 20 ans. Je suis également actif dans le club d’athlétisme de Nivelles et j’organise régulièrement des joggings dont celui, la semaine prochaine, de Bodinri à Petit-Roeulx-lez-Nivelles. »

C’est donc tout naturellement que John Louagie va intégrer la commission sportive du conseil communal. « Je ferai également partie de la commission des finances et de la transition écologique. J’espère trouver du temps dans mon agenda pour pouvoir me donner à fond. Mais de toute façon, si j’ai accepté la proposition de la bourgmestre d’intégrer le conseil communal, je me dois de m’y engager à 100% car on compte beaucoup dur moi. »

Th.D