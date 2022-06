Le projet de Seneffe en matière de mobilité cyclable retenu par la Wallonie

La mobilité douce va avoir le vent en poupe à Seneffe. Le projet de la commune, dans le cadre du Plan d’Investissement Wallonie Cyclable (PIWACY), a en effet été retenu. Toute une série d’aménagements vont donc pouvoir voir le jour prochainement. Ils concerneront la rue de la Baronne où l’aménagement d’une rue cyclable accompagnée d’un SUL sera mis en place. A la rue Victor Rousseau, un chemin réservé sur le trottoir sera créé. Une bande cyclable est suggérée dans le sens inverse de la circulation automobile et des logos plus ponctuels dans le sens des voitures à la rue des Canadiens alors qu'à la rue du Marais, c'est une piste cyclable qui est suggérée. Enfin, la rue Ferrer devrait être équipée d’une piste cyclable d’un côté de la voirie et d’un trottoir de l’autre côté.