Des travaux préparatoires vont prendre place dès lundi sur la E19/A7 à hauteur de l’échangeur de Familleureux

Les automobilistes circulant à hauteur de Familleureux en direction de Mons et Bruxelles vont devoir adapter leur vitesse dès ce lundi 27 juin. Des travaux préparatoires seront en cours à hauteur du pont de l’échangeur de Familleureux, supportant l’autoroute E19/A7 et surplombant l’A501. Ils seront réalisés en vue d’un chantier de réfection complète de l’ouvrage d’art qui démarrera en août prochain. Jusqu’à la mi-juillet, la circulation sera localement maintenue sur deux voies mais déviées en bande d’arrêt d’urgence et en voie de droite. La vitesse maximale sera réduite sur la zone à 70 km/h sur l’E19/A7, à hauteur du pont de Familleureux, dans les deux sens.