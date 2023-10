Le conseil communal de Saint-Ghislain vote unanimement une motion contre le projet d'usine de biométhanisation à Hautrage

Ce qui a été fait entretemps. “Nous avions préféré ajourner le vote pour nourrir de manière substantielle les motions proposées”, confie Daniel Olivier (PS), bourgmestre de Saint-Ghislain. “Dans ce genre de cas, il est primordial de ne retenir que les faits et données qui peuvent être vérifiés, objectivés, au risque de décrédibiliser notre position.”

Le contenu de la motion votée ce lundi soir a été retravaillé par les différents groupes lors de la commission de l’aménagement du territoire. Il s’agit donc, in fine, d’un travail commun au bénéfice de la santé et de la quiétude des riverains qui s’opposent massivement à ce nouveau projet industriel.

Les élus estiment que “la démesure du projet induit une déconnexion certaine avec les réalités et les besoins locaux réels, les circuits courts et la conception locale de l’élevage”, d’autant que l’essentiel de la matière première ne viendrait pas de Wallonie mais de Flandres.

”On peut s’interroger sur le choix du site d’Hautrage étant donné l’origine lointaine des principales matières premières, d’autant que ce charroi engendre une pollution non négligeable.” Le conseil met encore en avant les risques pour la santé et de nuisances olfactives et sonores, la proximité avec les habitations et les centres de village ou encore un impact paysager indéniable.

”Le conseil communal dénonce l’implantation de ce type de modèle industriel à travers la Wallonie et a fortiori sur le territoire saint-ghislainois”, peut-on encore lire dans cette motion. Le conseil s’est unanimement opposé à ce projet et a chargé le collège communal de la notifier aux autorités wallonnes et à leurs administrations.

On rappellera cependant que le vote d’une motion ne traduit qu’une volonté politique et que dans ce dossier, ce n’est pas la commune de Saint-Ghislain qui aura le dernier mot mais bien la Région wallonne. Le comité citoyen s’est malgré tout réjoui de ce vote unanime, espérant dorénavant que les arguments soient pris en considération par les décideurs.