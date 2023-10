À Frameries et Saint-Ghislain, le PS a ses têtes de liste: les militants ont voté ce dimanche matin

À Frameries, les militants étaient ainsi chargés de départager Julien Donfut, président du CPAS depuis deux mandatures, et Arnaud Malou, actuel échevin des travaux depuis 2016. Deux candidats “aux qualités incontestées et incontestables”. C’est finalement ce dernier qui emmènera la liste socialiste framerisoise.

Grosse mobilisation des militants

Au terme du scrutin interne, il a en effet récolté 59,1 % des voix. “Je suis très heureux et très content de la mobilisation des militants à l’occasion de cette élection interne”, souligne-t-il. 350 militants ont fait le déplacement ce dimanche matin. “Je salue également le résultat de Julien Donfut. Nous sommes la première force politique à Frameries, nous le démontrons encore aujourd’hui à travers ces élections internes.”

Les candidats entendent désormais “se mettre en ordre de marche. Mon objectif est de rassembler une équipe, avec le parti et les militants. Et nous allons travailler ensemble pour défendre notre bilan et proposer aux Framerisois un programme et un projet construits avec les militants et les citoyens.”

Arnaud Malou a récolté 59,1% des voix. ©E. Brl.

Du côté de Saint-Ghislain, Daniel Olivier ne briguant pas de nouveau mandat, deux candidats s’étaient déclarés. D’un côté, Florence Monier et de l’autre, Jérémy Bricq, tous deux échevins. C’est finalement derrière Florence Monier que les militants s’aligneront puisqu’elle a obtenu 53 % des voix.

Florence Monier a obtenu 53% des voix. ©E. Brl.

”Je dis souvent que seul, on va plus vite mais ensemble, on va plus loin. C’est une magnifique mobilisation pour Saint-Ghislain qui a compté plus de 500 votants ce dimanche. Je félicite aussi Jérémy pour son résultat. Et maintenant, je vais m’atteler à constituer une équipe forte et dynamique, représentative de la population de nos sept communes pour un Saint-Ghislain de demain créatif, innovant et ambitieux.”

De son côté, Nicolas Martin, président de la Fédération PS de Mons-Borinage, “s’est réjoui de la désignation” de ces deux nouveaux chefs de file et de ce renouveau.