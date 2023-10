La Région wallonne "juge et partie" dans le projet d'usine de biométhanisation à Hautrage ?

En effet, il y a tout juste une semaine, ce dernier et le gestionnaire de fonds Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) signaient une lettre d’intention relative au projet. Le premier annonçait également sa volonté d’acquérir une participation minoritaire, dont le montant n’a pas été dévoilé. Pour les citoyens, l’annonce a fait l’effet d’une bombe.

Et pour cause : ils sont aujourd’hui nombreux à se demander comment une structure comme Wallonie Entreprendre peut soutenir pareil projet alors qu’à ce jour, aucun permis n’a été délivré. Pire, ils estiment que la Région wallonne est juge et partie dans un dossier qui s’annonce d’ores et déjà polémique. On rappellera en effet que dans la majorité des cas lorsqu’il s’agit de pareil projet, les ministres wallons sont invités à se prononcer dans les dossiers.

Pourrait-on imaginer que Wallonie Entreprendre apporte son soutien à Cryo Advise pour qu’ensuite, la Wallonie via ses ministres fasse volte-face ? Les citoyens n’y croient pas et restent plus que jamais persuadés que les dés sont pipés et les décisions prises d’avance. Ce que dément le ministre de l’économie, Willy Borsus (MR).

"Que WE soit partie prenante dans un dossier n'influence en rien une décision de la Wallonie"

”Aucun engagement n’est pris à ce stade quant au permis”, insiste-t-il. “Que WE soit partie prenante ou pas ne change en rien le dossier, qui d’ailleurs est instruit d’abord en première instance par les fonctionnaires technique et délégué, et éventuellement en recours par Céline Tellier et moi-même, sur la base d’un rapport de l’administration.”

Et d’ajouter : “Que WE, un invest ou un privé soit partie prenante dans un dossier n’influence en rien une décision de la Wallonie.” Contactée, Wallonie Entreprendre n’a pas donné suite à notre demande d’interview. Du côté de la population, on peine parfois à croire que la mobilisation citoyenne suffira à bloquer un projet de pareille envergure mais on tente malgré tout de ne pas baisser les bras.

Pour rappel, CryoAdvise entend traiter 900 000 tonnes de déchets par an, pour une production espérée de 20 000 tonnes de biogaz. 80 % du lisier utilisé sera importé depuis la Flandre. L’usine, qui serait située à 220 mètres des premiers riverains, tournerait en continu, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Des nuisances auxquelles s’opposent farouchement bon nombre de citoyens, quelque 550 courriers ayant été envoyés dans le cadre de l’enquête publique.