Une station d’épuration construite par Yara pour mieux gérer les eaux de l’éco-zoning de Tertre

Ce projet commun est mené et financé par Yara du fait qu’il figure dans son permis environnemental. “Dans le cadre de l’utilisation conjointe de cette station, Yara conclura des contrats de services avec les entreprises de l’éco-zoning intéressées”, explique la porte-parole de l’entreprise Seveso.

Le centre d’expertise CEBEDEAU, spécialisé en traitement des eaux, avait été mandaté par Yara Tertre pour réaliser l’étude préliminaire et suivre l’appel d’offres qui a conduit à la sélection de Trevi Environmental Solutions pour la construction, l’entretien et l’exploitation de la station. L’investissement total de Yara pour ce projet s’élève à presque 20 millions d’euros.

Un impact positif pour l'environnement

Jusqu’ici, dans le cadre de l’ancien permis d’exploiter, les eaux sortantes de l’éco-zoning sont rejetées dans les eaux de surface et partiellement dirigées vers la station d’épuration de Wasmuël. “La station d’épuration de Yara Tertre réduira considérablement l’impact écologique de l’activité de l’éco-zoning en épurant les eaux rejetées vers la Haine. En outre, la station offrira l’opportunité de traiter des volumes plus importants dans le futur si d’autres entreprises manifestent leur intérêt, et d’envisager la récupération d’une partie des eaux traitées afin de réduire significativement la consommation d’eau des entreprises du zoning.”

D’une superficie de 2 hectares, la station d’épuration sera construite sur un terrain appartenant à Yara Tertre, situé entre la route de Wallonie et l’entrée principale de l’usine. La station d’épuration comprendra les équipements nécessaires à l’épuration biologique des eaux ainsi que le traitement des boues d’épuration et de l’air, avec notamment un bassin aéré, des clarificateurs et un dispositif de déshydratation et de gestion des boues.

Une mise en service dès janvier 2025

Le projet de station d’épuration entre désormais dans sa phase de concrétisation. Il s’agit de l’aboutissement d’études démarrées en 2019, soutenues par l’IDEA pour la partie pilote et validées par la délivrance d’un permis en juin 2023. Elles se sont concrétisées par le début de la phase de construction, en août dernier. L’entrée en service de la station est prévue pour janvier 2025, soit dans le respect des échéances octroyées dans le permis d’environnement de Yara Tertre.