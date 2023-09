Saint-Ghislain: les élus locaux se mobilisent contre le projet d'usine de biométhanisation

La majorité PS-MR&Citoyens met ainsi en évidence de nombreuses questions qui ne trouvent pas réponse à ce stade. Elle évoque ainsi la qualité de vie des citoyens, le projet étant envisagé à moins de 200 mètres des premières habitations e d’écoles, les nuisances sonores, l’impact sur la mobilité alors que près de 67 camions seront en transit sur les routes chaque jour.

Les questions de la perméabilité du sol et donc de l’impact sur l’environnement, ou encore la nature des déchets qui seront traités, en plus du lisier (majoritairement en provenance de Flandres) sont également posées. Enfin, le collège communal émet de sérieux doutes quant aux bénéfices de pareil projet sur l’emploi et s’inquiète de l’implantation d’une nouvelle usine Seveso alors que le territoire en compte déjà plusieurs.

”Les déchets viendront majoritairement de l’extérieur et le produit fini repartira vers l’extérieur, notamment de grands groupes énergétiques. On ne subira donc que les nuisances”, estime la coalition. Autant de constants et d’inquiétudes partagées depuis les bancs de l’opposition, puisque ce lundi soir, le groupe Osons ! proposera une motion au vote.

”L’entité Saint-ghislainoise ne doit pas avoir vocation à devenir le déversoir de matières ni le lieu de traitement potentiellement préjudiciable de ces matières que d’autres régions d’Europe intensivement productrices desdites matières ne semblent vouloir traiter sur leur propre territoire”, estime Pascal Baurain, chef de file.

Là encore, ce dernier dénonce “une forme de gigantisme industriel, une déconnexion certaine du projet industriel avec les réalités et les besoins locaux réels, une absence d’ancrage local, l’inadaptation des axes de circulation locaux, l’absence d’une analyse de risques HAZOP, ou encore des risques de démultiplication potentielle des nuisances sonores et olfactives” ou encore l’impact sur l’environnement et la qualité de vie des habitants.

Le conseiller indépendant Nicolas Schiettacatte a lui aussi déposé une motion visant à s’opposer à l’implantation de cette usine. Bref, les élus entendent faire bloc contre le projet de manière unanime et soutenir la mobilisation citoyenne. Si la commune n’aura pas les cartes en main puisqu’elle ne pourra rendre qu’un avis consultatif, les choses paraissent très claires : à Saint-Ghislain, personne ne veut de cette usine.