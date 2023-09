Grosse mobilisation contre le projet d'usine de biométhanisation à Hautrage: plus de 550 courriers ont été rédigés lors de l'enquête publique

Ce sont en effet plus de 550 courriers individuels qui ont été rédigés et transmis aux autorités ce 20 septembre dernier, date de clôture de l’enquête publique. “Nous sommes très satisfaits de cette première mobilisation, d’autant que l’on reste bien conscient que de nombreuses personnes n’ont pas été touchées par nos réseaux et ne sont donc pas encore au courant du projet”, explique Gérard Nauw, riverain.

Lorsqu’il a pris connaissance des intentions du groupe CryoAdvise, ce dernier n’a pas hésité à partager l’information autour de lui, créant dans la foulée le groupe Facebook “Pour une Entité sans (bio) méthanisation SEVESO SEUIL HAUT”. Ce dernier rassemble désormais près de 1200 personnes. “On a mené quelques actions sur le terrain, notamment lors de la ducasse d’Hautrage, mais on reste persuadés que l’on aurait pu recueillir bien plus de 550 courriers.”

Toujours est-il que cette première étape se clôture sur un bilan appréciable. “Une pétition à signe, c’est facile. Ici, les gens ont pris le temps de rédiger leur courrier, de faire valoir leurs arguments d’opposition. Le combat ne s’arrête bien entendu pas ici. Nous devons continuer à informer, à sensibiliser, à expliquer aux gens à quel point ce projet les impactera au quotidien.”

Pour rappel, l’usine souhaite produire à Hautrage du bio-LNG ainsi que du bio-CO2 liquide grâce à la dégradation biologique des déchets issus de l’agriculture et de l’agro-industrie, en plus de produire des digestats récupérés du processus. Il est prévu que Cryo Advise traite 900 000 tonnes de déchets par an, pour une production espérée de 20 000 tonnes de biogaz. 80 % du lisier utilisé sera importé depuis la Flandre.

L’usine serait située à 220 mètres des premières habitations, à 180 mètres d’une zone agricole et tournerait 24 heures sur 24, sept jours sur sept. “Elle est aussi à proximité d’une école, d’une place de village et serait reprise en seveso seuil haut. En cas d’incident, c’est une véritable catastrophe que l’on risque.” D’autant que plusieurs usines seveso sont déjà en activité sur le territoire saint-ghislainois.

”Ce que l’on déplore, c’est que les enquêtes publiques comme celles-ci passent inaperçues. Qu’il s’agisse d’un petit projet d’entreprise ou d’usine, les démarches sont les mêmes. Ce n’est pas normal que si peu de publicité soit faite autour d’un projet industriel de cette envergure, qui s’apparente à un véritable monstre. En mobilisant et informant le reste de la population, le citoyen doit jouer un rôle qu’il a normalement confié à la classe politique !”

Des reproches qui ont souvent été formulés à l’attention de cette dernière ces dernières années, que ce soit dans le dossier Clarebout ou plus récemment dans le dossier Envirolead. Dans tous les cas, ce sont bien les actions citoyennes qui ont permis de mettre en avant certaines données ou incohérences ou, à tout le moins, de mettre en lumière des projets aux conséquences non-négligeables pour la population.