Projet d’usine de biométhanisation à Hautrage : la mobilisation s’organise et une pétition devrait être lancée

Aujourd’hui, c’est du côté d’Hautrage que les citoyens se rassemblent. Jusqu’au 20 septembre prochain, ils ont toujours la possibilité de répondre à l’enquête publique ouverte à la suite de la demande de permis introduite par la société CryoAdvise. Cette dernière prévoit la construction d’une unité de biométhanisation dans l’éco-zoning d’Hautrage. Du bioLNG et du Bio CO2 liquide seraient produits grâce à la dégradation biologique de déchets issus de l’agriculture et de l’agro-industrie, en plus de produire des digestats récupérés du processus.

Ce dimanche, entre 20 et 30 citoyens se sont rassemblées afin d’envisager la suite des démarches. “Gérald Vanderlin, qui s’oppose au projet Envirolead à Ghlin, est venu partager son expérience avec nous”, expliquent Guillaume Sanna et Gérard Nauw, organisateurs. “Depuis plusieurs mois, il multiplie les démarches, les rencontres citoyennes et les échanges avec les autorités communales ou régionales pour obtenir leur soutien. Son expérience peut aider la nôtre.”

Avec le soutien de SOS Hautrage

Dans le cas présent, l’enquête publique est toujours en cours. Aucun permis n’a été accordé, et rien ne dit que cela sera le cas. Les citoyens entendent en profiter et se manifester dès maintenant. “De mon côté, j’ai insisté sur la nécessité d’agir dès à présent mais surtout, de ne pas tomber dans l’émotion. Il faut rester objectifs, étayer nos inquiétudes, souligner les manquements dans l’étude d’incidences,…”

Des biochimistes ou encore des ingénieurs se sont joints à la réunion de ce dimanche afin d’apporter leurs expertises. “Les profils étaient très variés. Nous avions insisté sur le fait que la réunion ne devait rassembler que des personnes réellement désireuses d’être actives. Nous sommes agréablement surpris par leur nombre. La première étape, primordiale, reste que tous les citoyens rédigent et transmettent leur courrier au service Aménagement du territoire (info@saint-ghislain.be).”

On insistera sur le fait que les autorités communales n’ont pas la main dans ce dossier, bien qu’elles ne soient pas favorables au projet. Il reviendra à la Région wallonne de se positionner, et donc d’octroyer ou non le permis. “De notre côté, nous allons nous greffer au groupe SOS Hautrage, qui avait déjà remporté une victoire au Conseil d’État dans un autre dossier, ce qui va nous permettre de profiter de leur expérience. Et nous allons entreprendre diverses actions d’informations car trop de gens n’ont pas pris connaissance du projet ou n’ont pas encore conscience des répercussions de celui-ci.”

Un stand devrait de ce fait être installé ce week-end lors de la ducasse d’Hautrage. Une pétition devrait être lancée dans la foulée.