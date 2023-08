La piscine de Saint-Ghislain ne rouvrira finalement pas cette année

Dans ce dossier, les autorités communales ont déjà joué de malchance. En effet, en octobre 2021, elles avaient dû se résoudre à résilier le marché public, l’entrepreneur l’ayant initialement décroché étant dans l’impossibilité de verser la garantie financière. Il avait ensuite fallu attendre que la Région wallonne accepte d’une part que le marché soit relancé, et d’autre part que ce soit la Régie communale autonomie (RCA) Saint-Ghislain Sports, et non plus la Ville, qui attribue ledit marché.

De l'humidité sur les poutres

Bref, les mois ont passé sans qu’aucune manœuvre ne soit entreprise. Aujourd’hui, le chantier avance, mais pas dans les délais espérés. “On pense qu’une réouverture sera possible dans le courant du premier semestre 2024”, annonce Daniel Olivier (PS), bourgmestre. “Comme c’est souvent le cas, c’est une fois le chantier lancé que l’entreprise a découvert certaines choses que nous n’avions pas anticipées.”

Le bourgmestre se veut rassurer : il ne s’agit pas de couacs majeurs. “Ce ne sont pas des surprises de taille, mais elles nécessitent malgré tout une intervention qui n’était pas prévue à la base. Nous avons par exemple découvert de l’humidité au niveau de certaines poutres. Ce n’est pas quelque chose qui pouvait se voir à l’œil nu, mais dont il faut désormais tenir compte.”

Quelques aménagements complémentaires pourraient par ailleurs être envisagés au bénéfice du personnel de la piscine. L’intérêt étant de profiter de cette longue période de fermeture pour y penser et ainsi éviter de nouveaux désagréments une fois la piscine rouverte au public. Un public qui, s’il devra encore patienter pour profiter des bassins, devrait en revanche reprendre le chemin de la salle omnisports plus tôt.

”Nous ne sommes pas sur les mêmes échéances, nous espérons pouvoir la rouvrir début 2024”, poursuit Daniel Olivier. Côté budget, les éventuels surcoûts ne devraient pas excéder les 15 %, sur un budget total initial de 3,3 millions d’euros.