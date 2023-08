Des citoyens dénoncent un lien entre la construction d’un giratoire et le projet d’usine de biométhanisation à Hautrage : la Sofico dément

Mais bien les raisons qui ont poussé les autorités régionales à prévoir pareil aménagement. En effet, plusieurs habitants de Hautrage ont rapidement évoqué un possible lien entre ce dernier et la potentielle construction d’une usine de biométhanisation dans l’éco-zoning d’Hautrage. La demande de permis vient en effet d’être introduite et le dossier est consultable auprès de l’administration jusqu’au 20 septembre prochain.

”Tout ça pour permettre à des camions de déchets flamands de venir au minimum 60 camions par jour dans une usine très proche de l’école de Hautrage et de nombreuses habitations”, peste un internaute fermement opposé au projet de l’entreprise CryoAdvise. “C’est ce que prévoit l’étude d’incidence à l’implantation de l’usine de biométhanisation pour acheminer un minimum de 60 camions de lisier par jour”, complète encore quelqu’un d’autre, toujours à propos du futur giratoire.

Bref, pour certains, les travaux de la Sofico ne sont qu’un élément de plus pour leur permettre d’affirmer que l’affaire est d’ores et déjà pliée. “Nous pouvons certifier que non, les deux projets n’ont rien à voir l’un avec l’autre et que le giratoire n’est pas du tout prévu dans le cadre d’une possible future usine”, insiste Héloïse Winandy, porte-parole de la Sofico.

”Le projet découle en réalité d’une étude menée par l’intercommunale en 2013. L’étude de génie civile a quant à elle été menée en 2018 et la demande de permis introduite en juin 2018. Le permis a finalement été octroyé en 2019. Ce n’est pas du tout un dossier qui date d’hier, même si nous n’avions jusqu’ici pas communiqué dessus.” Par rapport, on le sait, le dégagement de budgets pour réaliser des aménagements régionaux peut prendre du temps… Beaucoup de temps.

On se souviendra par exemple de la construction du giratoire à la sortie d’autoroute de Saint-Ghislain. Réclamé à cor et à cri, il n’avait été construit qu’après de nombreuses et incessantes demandes des autorités communales, appuyées par la zone de police boraine. “Lorsque des aménagements sont nécessaires au développement d’une activité, pour notamment réduire l’impact sur la mobilité, ils sont à charge partielle ou totale du demandeur”, poursuit la porte-parole.

”Dans le cas présent, étant donné que la demande vient d’être introduite pour le projet d’usine, il n’est pas possible que cela corresponde à des charges urbanistiques. La construction du giratoire n’a absolument aucun lien avec ce dossier.” Le budget pour la bonne réalisation de ce chantier imminent s’élève à près d’1,7 million d’euros.