Les Ateliers de Tertre et PGS s’associent autour du tri et du reconditionnement de palettes de bois

En effet, grâce à ce partenariat, le Groupe PGS peut étendre son réseau en Wallonie et en France et peut offrir une plus grande et plus variée sélection de palettes à ses clients dans les régions concernées. “En outre, les Ateliers de Tertre pourront assister le groupe dans la collecte de palettes usagées pour l’activité de reconditionnement”, précise-t-on du côté de PGS. Dans le même temps, cet accord permet aux Ateliers de Tertre de développer leur activité de reconditionnement et de pénétrer un marché plus large grâce au réseau étendu du Groupe PGS.

”C’est un tournant important dans le développement de notre paletterie”, souligne Nadine Morea, directrice des Ateliers de Tertre. “Entrer dans un tel partenariat avec le Groupe PGS témoigne de la qualité du travail fourni par nos équipes et de l’excellente organisation de notre section palettes. Nous sommes fiers de pouvoir avancer avec PGS en partageant une vision commune sur le rôle que nous pouvons jouer l’un et l’autre sur le territoire wallon.”

Les deux sociétés “se réjouissent des possibilités que cette collaboration apportera : leur objectif commun est de développer des solutions innovantes, de renforcer la satisfaction des clients et d’encourager les pratiques de gestion durable dans l’industrie de la palette.” Pour rappel, les Ateliers de Tertre sont une entreprise de travail adapté qui emploie près de 350 travailleurs porteurs d’un handicap, tous secteurs confondus, et qui jouit d’une solide expérience dans un large panel d’activités.

Au-delà du rachat, du tri et de la réparation de palettes, le personnel est également compétent pour des travaux de peinture, l’entretien d’espaces verts, le nettoyage industriel, le conditionnement, la matéllerie, le repassage en titres-services ou encore la bonne réalisation de contrats d’entreprises. Le groupe PGS, créé en 1993, est quant à lui leader européen de la palette bois, neuve et reconditionnée, et des services associés de Reverse Logistique. Son offre complète et son maillage européen en font un partenaire logistique majeur du secteur de l’emballage. Avec plus de 40 sites implantés dans 9 pays et plus de 900 collaborateurs, PGS a réalisé un chiffre d’affaires consolidé en 2022 de 482 millions d’euros.