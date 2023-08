Le Park Rock de Baudour s’apprête à vivre une année record : “le nombre de préventes explose”

Pour la deuxième année d’après covid, c’est un festival plus abouti qui attend les nombreux visiteurs. “Depuis la crise sanitaire, tout est plus compliqué en termes d’organisation notamment au niveau des fournisseurs qui ne disposent plus d’autant de personnel qu’avant. Nous avons tout de même pu obtenir tout le nécessaire pour organiser cette 18e édition du Park Rock festival. Nous pourrons d’ailleurs compter sur une scène plus grande cette année. Elle est notamment conçue pour pouvoir accueillir Mass Hysteria. Le site sera également plus grand et plus beau. La scène qui est d’ailleurs en cours de montage ce mercredi. Nous nous occuperons ensuite de la sono dès demain. Tout devrait être prêt pour vendredi”, indique Nicolas Sand, organisateur du Park Rock Festival.

Mass Hysteria qui, en plus de demander une scène plus grande pour se produire, devrait également attirer les foules au Park Rock festival. Les préventes explosent en effet et annoncent déjà une année record pour le festival. “Le nombre de préventes est beaucoup plus important que les autres années. On se dirige tout droit vers une année record”, poursuit Nicolas Sand. “Nous nous attendons à accueillir au moins 1 500 festivaliers par jour alors que notre meilleure édition avait rassemblé 2 350 visiteurs sur deux jours.”

Le site prêt à accueillir une telle affluence

Le parc de Baudour qui pourra accueillir sans problème cette affluence record attendue. “Il ne devrait pas avoir de gros problèmes au niveau de l’organisation malgré les 1 500 festivaliers attendus par jour. Le parc de Baudour peut en effet répondre à cette affluence et pourrait même accueillir jusqu’à 2000 – 2 500 personnes”, explique Daniel Olivier, bourgmestre de Saint-Ghislain (PS). “En termes de mobilité, nous n’avons pas de dispositif particulier à mettre en place pour pouvoir gérer cette affluence.”

Du côté de la zone de police Boraine, le festival est décrit comme “bon enfant”. Six policiers seront présents quotidiennement pour encadrer l’événement. “Les effectifs prévus pour le Park Rock seront de six policiers par jour, tous issus du commissariat de Quartier de Saint-Ghislain. Soit 12 policiers sur la durée du festival. Malgré cette période de congés nous ne semblons pas rencontrer de soucis d’effectifs lors de la sécurisation des événements. Cela est plus que certainement dû à l’anticipation”, rapporte la zone de police Boraine.

Pour faire partie de cette affluence record, les festivaliers sont invités à ne pas tarder avant de se procurer leur prévente. Elles seront disponibles jusqu’à vendredi midi. “Quelques places seront également disponibles sur place mais il ne nous est pas possible de garantir que l’ensemble des festivaliers pourront en obtenir. Nous recommandons donc aux visiteurs de ne pas tarder avant de se procurer leur place”, conclut Nicolas Sand.

Mass Hysteria en guise de tête d’affiche

Pour rappel, le vendredi du festival sera consacré aux groupes tributes. Les tubes de Lenny Kravitz seront ainsi remis à l’honneur par Fly Away dès 17h30. The Diamond Dogs sera ensuite au programme et fera revivre David Bowie. Curiosity et Mind 2 Mode compléteront l’affiche du vendredi et mettront respectivement à l’honneur The Cure ainsi que U2, Depeche Mode et Simple Minds. Le lendemain, les concerts débuteront à 12h30 par la venue de Titans Rage. Virgin Prozak, Cellar Twins, The Butcher’s Rodéo, The Lucky Trolls, Unswabbed et Dear Mother se succéderont ensuite avant de faire place à la tête d’affiche : Mass Hysteria.