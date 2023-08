Soulagement de courte durée au SkyDive de Saint-Ghislain : le centre de parachutisme retourne à Cerfontaine pour la fin de saison !

Ce vendredi en cours de journée pourtant, il s’est à nouveau heurté à ce qu’il estime être de la mauvaise volonté du côté des contrôleurs aériens de Skeyes. “Sur six avions, seuls trois ont obtenu l’accord d’ascension”, explique-t-il. “Leur argument, c’est qu’ils ne sont pas en mesure de se préoccuper de nous car un seul secteur, sur les deux, a été activé et que la fréquence est saturée. En d’autres mots, on nous fait payer un manque de personnel, comme si nous étions responsables de la situation.”

Délocalisation provisoire

Une situation qui, justement, ne peut plus durer. Décision a de ce fait été prise de délocaliser provisoirement l’activité à Cerfontaine… Un site que Paul Marien et ses équipes connaissent très bien, puisqu’ils y étaient basés avant de déménager le centre de parachutisme à Saint-Ghislain. “C’est un retour aux sources, on réintègre Cerfontaine après avoir obtenu l’accord de la Sowaer (la Société Wallonne des Aéroports, NdlR). Nous sommes actuellement en train de déménager une partie de notre matériel, que nous limitons cependant au strict nécessaire.”

Las de constater que des bâtons sont mis dans ses roues, Paul Marien entend ainsi poursuivre la saison. “On se doit d’assurer le maintien de notre activité et d’effectuer un maximum de vols cet été. Il s’agit pour nous de répondre à la demande et de diminuer les temps d’attente en rassurant les clients quant au fait que oui, leur vol pourra bel et bien avoir lieu.” Ce déménagement, aussi limité soit-il, va-t-il entraîner la cessation d’activités saint-ghislainoise ?

Pas question d’y penser aujourd’hui, selon Paul Marien. “On n’a pas investi autant sur le site de Saint-Ghislain pour déjà penser le déserter.” Mais ce dernier avoue malgré tout, à demi-mot, que des solutions pérennes devront être trouvées pour envisager l’avenir sereinement. Ce qui, en l’état, est loin d’être le cas.