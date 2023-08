Les sauts en parachute à nouveau possible au SkyDive de Saint-Ghislain : “on prouve que c’est possible !”

Tant et si bien que ces dernières semaines, une solution alternative leur avait été proposée par la direction saint-ghislainoise, consciente que la patience de certains avait atteint ses limites : rejoindre l’aérodrome de Charleville Mézières (France) pour y sauter. Des heures de route que certains clients n’étaient pas en mesure ou pas désireux d’effectuer. “Nous sommes bien entendu ravis de constater que la situation se débloque à Saint-Ghislain”, souligne Paul Marien, gérant de SkyDive.

”Tous nos vols ont pu être confirmés lundi et mercredi, malgré une petite période de stand-by le temps de laisser passer un avion. Ceux de ce vendredi devraient également l’être. Samedi, nous attendons de voir comment évoluent les conditions météo mais cela semble compromis. En revanche, dimanche, on devrait pouvoir confirmer les sauts. Nous sommes conscients que la situation géographique de Saint-Ghislain n’est pas simple. Mais nous avons la preuve qu’avec un peu de volonté, et éventuellement un petit stand-by une fois en l’air, il est possible de partager les couloirs aériens.”

Pour rappel, Skeyes précisait dans nos colonnes qu’un “Memorandum of Understanding avait été signé entre Skeyes et l’aérodrome”, et que ce dernier stipulait que ce n’était que dans certaines conditions strictes et avec accord de Skeyes que les avions avaient autorisation de voler au-delà de 5500 pieds, soit 1 676 mètres. “Les contrôleurs sont derrière leurs écrans et sont en mesure de dire si oui ou non, les conditions de sécurité sont remplies”, assure Paul Marien.

Ce dernier sollicitera, dès la fin du mois, une rencontre entre les différents intervenants du secteur. “Nous souhaitons réunir tout le monde autour de la table, y compris nos propres experts, afin de soumettre l’analyse d’impact que nous avons réalisé. Elle démontre que la cohabitation est possible.” Objectif, qu’une délocalisation sur le site de Belval ne soit plus jamais nécessaire et assurer la pérennité de l’activité sur le site de Saint-Ghislain.

Si les conditions sont favorables, ce sont entre 15 et 25 sauts quotidiens qui peuvent être effectués. De quoi donner le sourire aux clients, généralement très satisfaits de leur expérience.