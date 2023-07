Saut en parachute au SkyDive de Saint-Ghislain : les clients finalement invités à aller sauter à Belval, en France

De nombreux clients avaient ainsi décidé de se regrouper, de partager leur expérience négative et de réclamer le remboursement des bons achetés pour effectuer le saut. Au lendemain de cette alternative à Belval, les commentaires sont relativement unanimes : la distance en valait la peine. “Tout était bien : l’endroit, la vue, l’accueil, le professionnalisme,… Vous pouvez y aller les yeux fermés”, écrit une cliente. Ses propos sont confirmés par d’autres.

Une solution temporaire

Pour Paul Marien, gestionnaire de SkyDive Saint-Ghislain, ces commentaires font naturellement chaud au cœur. “Nous sommes bien conscients que pour certains clients, c’est énormément de route à parcourir en comparaison avec Saint-Ghislain. Mais cela nous permet d’assurer les sauts dans des délais plus corrects”, explique-t-il. “Ce qu'il se passe actuellement pour nous sur le site de Saint-Ghislain est incompréhensible.”

Concrètement, après avoir réceptionné le certificat d’immatriculation du nouvel avion, l’équipe pensait pouvoir voler et assurer les sauts sans encombre. “Mais à plusieurs reprises, alors que nous avions décollé, nous n’avons pas reçu l’autorisation de Skeyes de monter davantage. Nous avons systématiquement dû redescendre, parfois après avoir été en stand-by 20 minutes... Sans jamais qu’une raison ne nous soit donnée.”

Dans ces conditions, la question est légitime : quel avenir pour SkyDive à Saint-Ghislain ? “Je reste confiant, je suis persuadé que la situation va rapidement être débloquée. Nous pouvons proposer Belval comme alternative mais notre souhait n’est évidemment pas de délocaliser notre activité. Nous avons de ce fait chargé notre avocat de faire le nécessaire pour que nous puissions tous nous retrouver autour de la table, voir pourquoi les accords ne sont pas respectés et ce qu’il y a lieu de faire pour que cela soit le cas. Car pour nous aujourd'hui, cela apparait clairement comme de la mauvaise volonté.”

Des autorisations dans certains cas

Du côté de Skeyes, on précise que “l’aérodrome de Saint-Ghislain est situé à un endroit très complexe au niveau trafic aérien et qu’un Memorandum of Understanding a été signé entre Skeyes et l’aérodrome.” Ce MOU stipule que l’aérodrome peut opérer jusqu’au FL 55, soit 5 500 pieds ou 1 676 mètres. “Si le trafic aérien et la sécurité le permettent, en coordination avec Skeyes, il peut opérer plus haut.”

Les exceptions sont visiblement rares ces derniers temps. Les clients sont donc invités, au fur et à mesure des réservations, à accepter ou non de se rendre à Belval. À ce stade cependant, il n’est possible d’y sauter que les week-ends.