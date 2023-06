Le “jeudredi” s’invite sur les terrasses du MAH, à Saint-Ghislain

À Saint-Ghislain aussi, le jeudi sera le “nouveau vendredi” grâce aux MAH. péros. Du soleil en terrasse, un DJ Set, de la street food et des cocktails, voilà ce que proposera l’équipe du MAH Hôtel à partir de ce jeudi 29 juin, jusqu’au 31 août prochain. “On a une très belle terrasse et surtout, l’envie d’en faire profiter un maximum de personnes”, souligne Vincent Lomento, sales et event manager pour l’établissement.

”Ces apéros, c’est surtout une bonne opportunité pour faire découvrir notre établissement à un public plus large, en dehors de notre clientèle. Des gens plus jeunes ou plus âgés, qui ne nous connaissent pas ou qui n’ont encore jamais franchi nos portes. Nombreux sont ceux qui pensent qu’il n’est possible de venir au restaurant ou en terrasse que s’ils disposent d’une réservation à l’hôtel. Nous insistons sur le fait que ce n’est pas le cas.”

Un plan B en cas de météo maussade

Tous les jeudis de cet été, le restaurant sera donc fermé, le chef étant invité à sortir des sentiers battus pour proposer de la street food. Pain saucisse, arrosticini, burger ou encore croquettes artisanales seront au menu. “L’an dernier, nous avions déjà organisé des repas mais ces apéros, sur la mouvance du jeudredi, c’est une première.” Au-delà de quelques cocktails et encas, les participants pourront profiter de DJ set ou d’ambiance live grâce à quelques ghests.

Et puisque la météo belge est ce qu’elle est, le MAH a prévu un plan B en cas d’intempérie. “Ce serait un miracle de n’avoir aucune pluie sur nos dix dates”, poursuit Vincent Lomento. “En cas de besoin, le public sera de ce fait accueilli au sein du restaurant, débarrassé de ses chaises et tables au profit de tables mange debout.” Bref, entre collègues, en famille ou entre amis, la possibilité sera donnée de décompresser.