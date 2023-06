Des dizaines de clients mécontents du SkyDive de Saint-Ghislain : certains attendent de sauter en parachute depuis plus de deux ans

Lucie Puissant fait partie des clients mécontents. “J’habite du côté de Chièvres et j’avais vu passer la publicité sur Facebook”, explique-t-elle. “Il y avait une promotion à 170 euros dont il fallait profiter avant le 20 avril 2021. J’ai acheté deux places, pour mon compagnon et moi-même, en ajoutant un pack vidéo. Au total, il y en avait pour 440 euros.” Enseignante, cette dernière a réservé ses vols en période de congés scolaires.

Une huitième réservation

”Une semaine avant le 4 juillet 2021, le secrétariat m’a prévenu que le saut ne serait pas possible. On nous a parlé de problème de météo, puis d’autorisation de vols. On nous a proposé de réserver pour un peu plus tard du côté de Charleville-Mézières. Mais devant être opérée, cela n’a pas été possible. Et comme on nous avait dit que tout rentrerait dans l’ordre à Saint-Ghislain, on a préféré attendre.”

D’attente, il est question depuis. “On a repris contact à plusieurs reprises mais jamais le saut n’a pu avoir lieu. J’en suis à la huitième réservation. La prochaine est pour juillet prochain. Mon bon a récemment périmé du fait de tous ces reports. Aujourd’hui je demande soit le remboursement, soit de pouvoir sauter comme convenu dans quelques jours.” Si Lucie nourrit encore un peu d’espoir quant à son vol, ce n’est pas le cas d’autres clients.

Un groupe Facebook rassemblant pratiquement une centaine de membres (à l’heure d’écrire ces lignes) a en effet été créé pour rassembler des témoignages de personnes qui s’estiment lésées. “Ce dimanche lorsque nous nous sommes rendues sur place, nous espérions rencontrer le gérant. Après insistance auprès d’une personne qui se trouvait sur place, on a pu l’avoir en ligne. Il s’est montré très hautain, très sûr de lui. Il a évoqué du cas par cas pour envisager un remboursement.”

Pour les clients, le dysfonctionnement de l’école de saut ne fait pas l’ombre d’un doute. “J’attends depuis deux ans de pouvoir sauter mais d’autres attendent depuis plus longtemps encore ! Les bons arrivent à échéance ou sont déjà périmés parce que trop peu de créneaux sont disponibles ou parce qu’il y a toujours une excuse pour annuler le vol. Pourtant, depuis trois ans, ils continuent à vendre ses sauts via sa plateforme ou via des box-cadeaux. Ce n’est pas normal !”

Une reprise imminente des activités

Ce lundi, nous avons pris contact avec Paul Marien. Ce dernier nous confirme ne pas avoir pu être présent dimanche pour rencontrer la quinzaine de clients mécontents. “Les sauts vont pouvoir être organisés d’un jour à l’autre ; nous attendons le carnet d’immatriculation de notre nouvel avion. Nous dépendons de la lenteur administrative de l’Allemagne mais le problème sera réglé très prochainement”, promet-il.

Initialement installé à Cerfontaine, SkyDive avait déménagé vers Saint-Ghislain en 2020. La crise sanitaire a ensuite retardé son ouverture officielle. “Mais des sauts ont été organisés entre octobre et novembre 2022. Et pendant tout un temps, une solution était proposée du côté de Charleville. Je pense qu’il y a beaucoup de mauvaise volonté dans le chef de certains et que quelques clients font du bruit alors que des milliers de clients sont satisfaits.”

Quelle sera la suite ? Paul Marien annonce avoir remis le dossier entre les mains d’un avocat. “Certains clients ont laissé passer la date de validité de leur bon sans jamais avoir effectué de demande de réservation. Nous n’en sommes pas responsables. Nous allons analyser les demandes de remboursement au cas par cas. Les clients seront recontactés par notre avocat.”

Du côté de la commune de Saint-Ghislain, on insiste sur le fait que l’activité est organisée par un privé, sur un terrain privé, à savoir l’aérodrome de Saint-Ghislain. Le bourgmestre a bien pris connaissance de quelques plaintes, notamment lors de l’une de ses permanences. La problématique sera abordée lors du collège communal de ce mardi mais la ville n’a que très peu de marge de manœuvre.