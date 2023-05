Tertre : la grève chez Advachem se poursuivra au finish

Cela fait déjà une semaine que les travailleurs de l’entreprise Advachem, située à Saint-Ghislain sur la route de Wallonie, se croisent les bras afin de protester contre la suppression d’acquis et “la création d’un climat délétère”, sans possibilité de discussion avec la direction. L’outil a de ce fait été arrêté et mis en sécurité, et un piquet de grève installé devant l’entreprise.