Un motard des Hells Angels interpellé dans le Borinage

On ne présente plus les Hells Angels. Créé en Californie après la seconde guerre mondiale, le club de motards s’est développé au fil des années pour désormais s’implanter un peu partout dans le monde. En Belgique aussi ces motards, redoutés par beaucoup, ne cessent d’augmenter leurs effectifs. Plusieurs de leurs membres ont d’ailleurs déjà été arrêtés et jugés chez-nous. Dernièrement, c’est dans le Borinage que l’un d’entre eux a été interpellé.