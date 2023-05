”Prévenues les équipes de notre Service Intervention se sont immédiatement rendues sur place et ont procédé à l’identification de l’individu ainsi qu’à son interpellation”, indique la zone de police Boraine. “Lorsque son identité a été introduite dans nos bases de données, les policiers ont découvert que l’homme faisait l’objet de non pas une mais deux ordonnances de capture. L’une pour une peine d’emprisonnement de 500 jours et l’autre de trois ans.”

À l’issue de son audition, le trentenaire, bien connu des services de police, a donc été mis en prison.