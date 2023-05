Mouvement de grève chez Advachem à Saint-Ghislain : les travailleurs regrettent la suppression de certains acquis

Le climat social est pour le moins tendu au sein de l’entreprise Advachem, situé sur la route de Wallonie à Saint-Ghislain et leader européen dans les résines et colles destinées à la fabrication de panneaux agglomérés. À tel point que ce mardi, les travailleurs ont décidé de partir en grève. Ils reprochent à l’employeur la suppression d’acquis et la création d’un climat délétère.