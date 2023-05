Saint-ghislain : un concours culinaire pour mettre les seconds de cuisine en lumière

”L’organisation tient à mettre en évidence ces notions de cuisine durable”, explique cette dernière. “Ces notions font partie des éléments imposés aux candidats. Ils devront donc composer des assiettes à partir des produits de leurs régions.” Polyvalent, remplaçant du chef lorsque celui-ci est absent, le second de cuisine est capable de travailler sur plusieurs postes, seconde le chef dans ses tâches, occupe une place importante dans la hiérarchie de la brigade de cuisine.

”Cette première édition vise à stimuler l’émulation et à nourrir l’inspiration chez les seconds de cuisine en couronnant le ou la meilleur(e) devant un jury reconnu, composé principalement de chefs étoilés.” Ouvert aux candidats actifs en région wallonne ou à Bruxelles, ceux-ci représenteront l’établissement pour lequel ils travaillent.

Concrètement, ce lundi, jour de la grande finale, ils seront invités à réaliser en 3 h 30 une entrée autour du thème “la cuisine végétarienne”, un plat autour de la volaille, accompagnée de deux garnitures de saison et d’une sauce, et finalement un dessert autour de la fraise. La finale se tiendra à Saint-Ghislain, dans les locaux du centre d’excellence des métiers de l’hôtellerie.

La température des plats envoyés, le respect des goûts et des cuissons, la créativité et l’originalité, l’esthétique du plat ou encore l’emploi économique des ingrédients sont des critères qui seront pris en compte par le jury, composé de Claude Charlier (président), de Stéphanie Thunus (Au gré du Vent, 1 étoile), de Viki Geunes (Zilte, 2 étoiles), d’Eric Fernez (2 étoiles), de Didier Bernard (Les Gourmands, 1 étoile) et de Giovanni Bruno (Senzanome, 1 étoile).