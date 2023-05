Le 9 mars 2022, Simon circule au volant de son bolide dans les rues de Saint-Ghislain. Il aperçoit une patrouille de police qui lui ordonne de s’arrêter. Simon, qui n’a pas le permis, qui conduit une voiture non assurée avec une plaque volée, appuie sur le champignon. Il n’a que faire du feu qui est au rouge, il emboutit une voiture et prend la fuite, manquant d’emboutir une voiture de police qui arrive dans le sens inverse.

Détenu sous bracelet

Le 13 janvier 2023, il récidive. Simon roule dans le sens inverse de la circulation, manque de percuter une dame qui sort son véhicule du garage et est à deux doigts d’envoyer un piéton dans les roses. La police se lance à sa poursuite. Simon fait un demi-tour et fonce dans l’auto de police. Il est placé sous mandat d’arrêt et passe un mois en détention préventive. Il a comparu devant le tribunal, détenu sous bracelet électronique.

Le tribunal a prononcé l’acquittement de Simon pour le recel d’une plaque d’immatriculation, comme l’avait demandé Me Frédéric Guttadauria.