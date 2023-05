Les apéros saint-ghislainois se réinstallent dans les jardins de l'Abbaye

"Ces apéros sont avant tout une belle façon de mettre en avant le commerce et les associations locales. L'an dernier, la buvette était tenue par le club de football de Tertre, le repas assuré par Bonifacio et les desserts servis préparés par Sandrinette Cacahuète", détaille Florence Monier, membre de l'association (et par ailleurs échevine à Saint-Ghislain). "Le fait de pouvoir aider des associations en mettant en avant leurs activités et en leur donnant un coup de pouce financier, c'est vraiment la cerise sur le gateau."

L'an dernier, les apéros saint-ghislainois avaient rassemblé près de 2000 personnes. ©D.R.

L'an dernier, ce sont ainsi près de 2000 euros qui avaient pu être reversé à "L'intermède", une maison de soutien et de mieux-être qui accueille les patients oncologiques afin d'assurer leur bien-être physique et émotionnel malgré les traitements contre la maladie. L'objectif sera évidemment de faire tout aussi bien et idéalement mieux cette année. "Nous sommes conscients que la réussite de pareil événement dépend fortement des conditions climatiques mais nous espérons que la chance sera de notre côté."

Comme lors de la première édition, plusieurs DJ seront présents afin d'assurer l'animation de la journée, qui sera officiellement lancée dès 11 heures pour se terminer à 19 heures. "C'est ouvert à tout le monde, peu importe l'âge puisque des châteaux gonflables seront installés. L'événement se veut festif et familial et a vocation à ce que chacun puisse se retrouver dans un cadre sympathique et convivial."

Reste donc à noter la date à l'agenda et à croiser les doigts pour que le soleil pointe enfin le bout de son nez et soit de la partie le 9 juillet prochain. D'ici là, l'association Be Saint-Ghi, exclusivement composée de citoyens désireux de redynamiser la commune et de créer du lien, poursuit ses activités. Entre la fête des voisins et divers soupers, elle rassemble et récolte des fonds, réinvestis dans des activités au profit des citoyens. L'an dernier, pour une soixantaine d'euros, transport en car compris, c'est une virée à Disney Land Paris qui avait ainsi été proposée. Cette année, ce sont deux cars de 90 places qui seront réservés... Et l'engouement est total.