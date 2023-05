Envol du ballon de l’ascension à Saint-Ghislain : François Roosens devrait monter à bord

Et avec lui, François Roosens, président du syndicat d’initiative, qui aurait dû monter à bord de la nacelle et contempler la Cité de l’Ourse et la région à quelques milliers de mètres de hauteur. Le président du syndicat d’initiative attend en réalité ce vol depuis déjà plusieurs années, les festivités ayant été annulées à cause de la crise sanitaire. Une nouvelle chance devrait cependant lui être offerte cette année, si les conditions climatiques le permettent.

”Il est en effet invité à y prendre place”, nous confirme Daniel Olivier (PS), bourgmestre. “Nous préférons malgré tout toujours prévoir un plan B. Si pour diverses raisons, François Roosens ne devait pas être en mesure d’y monter, c’est Ewelina Lila qui devrait le faire.” D’origine polonaise, cette dernière occupe le poste de secrétaire communale (l’équivalent du poste de directrice générale chez nous) à Sierakowice, ville jumelée avec Saint-Ghislain depuis 2005.

”Lorsque nous avons convié les autorités polonaises à prendre part aux festivités, nous avions proposé au consul de Pologne de monter à bord du ballon. Mais il n’a pas osé franchir le pas. La proposition a ensuite été formulée à l’attention du premier échevin, qui a préféré céder sa place à Ewelina Lila.” Insistons sur le fait que cette dernière endosse bien le rôle de suppléante, en cas d’absence de François Roosens, que nous avons tenté de joindre afin de recueillir son sentiment. En vain. Lors de la présentation du programme de l’ascension, ce dernier avait cependant fait mention de son souhait de profiter de l’occasion qui lui serait donnée si son nom était confirmé.