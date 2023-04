”Faut-il un drame pour que les choses bougent ?” : une citoyenne peste contre le garage Kia d’Hautrage et le stationnement sur les trottoirs

”Je suis ambassadrice de Wallonie plus Propre depuis quelques années. C’est depuis lors que je me suis réellement rendu compte de la problématique”, explique l’auteur de ce coup de gueule. “C’est incessant, tout le monde se gare sur le trottoir. Conséquences, les piétons n’ont que peu d’espace, quand ils ne sont pas carrément contraints de marcher sur la voirie. La visibilité est par ailleurs affectée, y compris pour les automobilistes et cyclistes.”

La Saint-Ghislainoise nous explique passer quotidiennement devant le garage Dufour, en voiture ou à pied. “J’ai déjà fait remonter l’information à un échevin que je connais mais sans que cela ne serve à quelque chose. Faudra-t-il vraiment attendre un drame pour que quelqu’un bouge ? Que l’on ne vienne pas dire que l’on ne savait pas.” Renseignement pris, il s’avère que le bourgmestre, Daniel Olivier (PS), n’a jamais été interpellé à ce propos.

Un rappel à l'ordre

Du côté du garage, on s’étonne de ce coup de gueule. “À titre personnel, je n’ai jamais reçu de remarques particulières”, souligne Frédéric Dufour, concessionnaire. “Dans le temps, nous avions des véhicules stationnés sur le trottoir mais ce n’est plus le cas aujourd’hui, sauf en face, où le trottoir est plus large. On ne peut pas exclure le fait qu’un visiteur ou l’autre s’y stationne, mais cela relève de la responsabilité de chacun. Nous ne pouvons que diriger nos clients vers notre parking, situé à l’arrière de la concession.”

Également informée, la zone de police boraine nous confirme avoir procédé à un rappel “à l’ordre". “L’inspecteur de quartier s’est rendu sur place. Le garage n’était pas spécifiquement visé mais nous avons profité de cette publication Facebook pour rappeler le règlement en matière d’arrêt de stationnement. La sécurité des piétons doit prévaloir en tout temps et sur place, nous avons pu constater que le passage qui leur est laissé pourrait être plus large, plus important.”

La zone de police boraine rappelle qu’en la matière, elle assure une mission de prévention… Avant d’envisager une éventuelle répression.