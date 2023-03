De nombreuses infractions constatées dans un manège/pension pour chevaux

Les diverses constatations réalisées sur place ont permis de déterminer que l’établissement ne respectait pas de nombreuses législations en matière de stockage de déchets et d’effluent d’élevage d’un volume supérieur à 100 m³. D’autres manquements ont été relevés comme l’absence de permis d’urbanisme pour la construction des box ainsi que des autres installations mais également pour la construction d’un logement. Le propriétaire est également responsable d’avoir construit dans une zone verte/boisée. L’absence d’autorisation concernant le nombre de chevaux présents, la présence de chevaux non enregistrés ainsi que la pollution du sol et le travail non déclaré complètent la série d’infractions du propriétaire.

“Malgré ces diverses infractions, et heureusement, aucune maltraitance animalière n’a été constatée… ”, indique la zone de police Boraine. “Les dossiers ont été transmis aux autorités compétentes (Auditeur du Travail, Procureur du Roi de Charleroi compétent en matière environnementale) et divers devoirs seront encore à réaliser ultérieurement par les différents organismes ayant participé à ce contrôle. ”