La grimpe d'arbres, la nouvelle activité proposée par le Dock 79, à Tertre

Il faudra cependant encore prendre un peu patience avant d'en profiter puisque l'activité ne sera officiellement ouverte qu'à partir du mois de mai prochain. "Elle sera proposée sur différents arbres du parc et permettra aux participants d'éveiller leur connaissance de l'arbre et de son environnement par le sport et le jeu", précise-t-on du côté du Dock79.

L'activité séduit de plus en plus d'adeptes en Belgique. Elle débarque prochainement à Tertre. ©D.R.

"Nous avons la chance de disposer d’un magnifique site boisé et protégé. Nous voulions permettre à nos clients de découvrir la nature que notre parc abrite, la comprendre et apprendre comment la protéger", explique Alice Costa-Marquais, cofondatrice du Dock 79. "Le respect et la préservation de l’environnement sont des facteurs déterminants dans la gestion de notre site et il nous tenait à cœur d’y proposer une activité qui soit non seulement sportive et ludique, mais surtout éducative."

Équipés d'un baudrier, les grimpeurs s'aideront des branches et de techniques de cordes spécifiques pour se hisser en toute sécurité à plusieurs mètres du sol, le tout sous l'oeil attentif d'un éducateur diplômé. "Une fois perchés, des activités diverses peuvent être organisées : un atelier éducatif, un goûter d’anniversaire, ou encore un apéro !"

Dans un premier temps, la grimpe d’arbres se développera sous quatre formats : un atelier découverte accessible dès huit ans, une animation "anniversaire" également dès huit ans, des apéros perchés, à partir de 18 ans et à partir de juin prochain, et des ateliers scolaires, dès huit ans et à partir de septembre.

On précisera encore que la discipline, déjà développée en Belgique depuis le début des années 2000, se veut respectueuse de l'environnement: les arbres sont sécurisés et équipés de manière éphémère, généralement en fonction de leur physiologie propre.