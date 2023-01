Saint-Ghislain: un an après son ouverture, le MAH a trouvé son rythme de croisière

“Nos principales forces, ce sont notre dynamisme et notre réactivité”, confie Benjamin Potie, en charge de la communication. “Malgré notre peu d’expérience, nous sommes parvenus à rebondir. On dit souvent qu’il faut trois ans pour qu’un hôtel tourne bien. Il est difficile pour nous d’avoir un point de comparaison mais on s’accroche et ça se passe plutôt bien. On a des périodes plus chargées que d’autres. Dans l’ensemble, on n’a pas à se plaindre de la situation.”

À Saint-Ghislain, le MAH a trouvé son public. ©D.R.

En ce début d’année par exemple, les réservations sont à la baisse. “C’est toujours une période plus creuse pour le secteur. On s’attend à une reprise plus intensive aux alentours du mois de mars. Ça nous permet, de notre côté, de travailler sur les événements à venir. On met par exemple le paquet sur la Saint-Valentin, avec des offres intéressantes, et on prépare déjà activement la saison estivale.” Des afterworks avec DJ et événements sponsorisés par de grandes marques sont au programme.

“On a deux publics majeurs. D’une part, des gens de récurrence. Il s’agit par exemple d’entreprises de la région ou de travailleurs bruxellois, originaires de la région et pour lesquels l’entreprise loue des espaces de coworking par exemple. À cette clientèle s’ajoutent les gens de passage qui ont besoin d’un espace professionnel. Notre deuxième grand public, ce sont les clients étrangers, de passage chez nous pour une ou plusieurs nuits. Ils viennent de France, d’Angleterre, des Pays-Bas,…”

De manière générale, l’hôtel saint-ghislainois est donc fréquenté par un public “d’affaires”, là où le bar et le restaurant fonctionne également avec la population plus locale. “C’est assez complémentaire, c’est chouette. On a pas mal d’entreprises et de coworkeurs qui viennent profiter de la formule lunch par exemple. ” Bref, après un peu plus d’un an d’existence, le MAH est parvenu à séduire et à s’imposer dans le paysage saint-ghislainois.