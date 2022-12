Le Foyer Culturel de Saint-Ghislain change de nom et devient Septem

Une structure qui cherche donc à redorer son image. “On a connu pas mal de difficulté et on insuffle un sang neuf, avec notamment un management totalement différent”, explique Jérémy Bricq, président du Foyer Culturel. “Depuis l’arrivée de Mauro en mars dernier, on a proposé une série de changements et d’évolutions, notamment grâce à la consultation d’acteurs de terrain, des équipes, des citoyens. On avait besoin de se repositionner, de clarifier notre identité et les objectifs poursuivis.”

Les équipes sont ainsi déterminées à aller à la rencontre du public et à faire sortir la culture de ses murs. “On va décentraliser nos activités. Jusqu’ici, elles étaient principalement développées en centre-ville, même si l’été nous offrait plus de possibilités dans les villages. On part désormais sur une programmation calquée sur les saisons. On va intensifier les collaborations avec les partenaires, notamment les nombreuses associations, soutenir les structures locales, exploiter des lieux sous-utilisés comme les salles paroissiales, le théâtre de verdure à Baudour, des parcs communaux,…”

Pour Jeremy Bricq, ce changement était nécessaire. “Entre la crise sanitaire et les successions de direction, on n’a pas eu l’occasion de développer le centre culturel comme on l’aurait souhaité depuis le début de la mandature. On veut permettre aux artistes de s’émanciper et donc encourager les résidences d’artistes au sein de la structure.” Côté programmation en revanche, les équipes continuent à miser sur la diversité.

“On aura un programme tantôt plus populaire, tantôt plus culturel, allant du théâtre à la musique en passant par la danse ou encore l’organisation d’ateliers.” Pour marquer le coup et entériner ces changements, le Foyer Culturel s’est doté d’une nouvelle identité. Exit l’appellation Foyer Culturel, place à “Septem”, soit sept en latin. “Sept en référence aux sept anciennes communes… Ou aux sept merveilles du monde !” Le bâtiment en tant que tel laisse quant à lui place à un autre nom, le “Jardin du cloître.”