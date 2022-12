La culture "sacrifiée pour des illuminations de Noël" à Saint-Ghislain: le coup de gueule d'une citoyenne face aux choix de la ville

“La commune a choisi d’en mettre plein la vue plutôt que d’instruire ses citoyens. En plus des jeunes qui fréquentent le lieu, ce sont 19 classes d’enfants qui ont vu leur activité lecture annulée.” Installée dans la Cité de l’Ourse depuis cinq ans, la jeune maman fréquente la bibliothèque depuis autant d’années. “J’y vais tous les mois pour faire un important réassort de livres. Ils sont essentiels au bien-être, à l’éducation, à l’épanouissement de mon fils de cinq ans. Nous lisons plusieurs livres chaque jour.”

En cette période de fin d’année cependant, la pièce abritant les ouvrages pour les jeunes enfants était inaccessible. “J’ai demandé des informations au personnel. On m’a expliqué qu’un beau matin, la pièce avait été réquisitionnée sans qu’il ne soit prévenu, sans qu’il n’y ait eu de concertation. Au-delà des questions que cela pose en matière énergétique, à l’heure où l’on se demande comment continuer à chauffer nos maisons, il y a un manque de respect du personnel de cette bibliothèque, visiblement mis devant le fait accompli.”

Camille Debève a malgré tout pu emprunter plusieurs livres lors de sa dernière visite à la bibliothèque. “Le personnel est parvenu à sortir quelques ouvrages et à les mettre temporairement en stockage dans une salle principalement utilisée par les étudiants en recherche de calme. Mais ce n’est pas une solution acceptable. Tout le monde y perd. Je peux entendre que les illuminations de Noël ont vocation à apporter un peu de joie mais fallait-il faire les choses de cette façon ? Fallait-il sacrifier la culture ?"

Une position qui surprend, du côté du Syndicat d’Initiative, à la manœuvre pour ce mapping de fin d’année. “Je pense qu’il s’agit d’une tempête dans un verre d’eau”, estime François Roosens, président. “D’une part, parce que nous sommes en période de fin d’année et que de nombreux enfants sont en préparation des examens. Il s’agit d’une période creuse, les temps de lecture pour le divertissement étant réduits.”

Et de poursuivre : “D’autre part, parce que nous estimons qu’en cette période de fin d’année, la magie de Noël doit être bien présente, que notre mission est aussi d’apporter un peu de joie et de réconfort à nos citoyens. La culture, ce n’est pas que la lecture. C’est aussi le partage, la rencontre, l’ouverture aux autres,… La ville propose de la culture, sous toutes ses formes, 365 jours par an. Elle prend simplement différentes formes.”

Le président rappelle encore qu’un conte de Noël sera proposé en mapping à deux reprises le dimanche soir. “Grâce à une collaboration avec le foyer culturel, des expositions et animations culturelles sont aussi proposées en parallèle du marché. Les livres à proprement dit peuvent quant à eux, heureusement, toujours être empruntés et lus ailleurs : en classe, chez soi,…” On rappellera encore que la salle de la bibliothèque était, stratégiquement, la seule à offrir une vue sur les trois bâtiments éclairés et concernés par le mapping, selon le syndicat d’initiative.