C'est le cas aussi à Saint-Ghislain où le foyer culturel, dirigé depuis peu par Mauro Del Borrello, a planifié toute une série de rendez-vous estivaux. Deux particularités à ces rencontres: elles se tiennent partout dans l'entité et les animations sont entièrement gratuites. Deux particularités qui témoignent de la volonté du foyer de décentraliser la culture en profitant des richesses des moindres recoins de Saint-Ghislain tout en la rendant la plus accessible possible.

Ce vendredi, le rendez-vous est fixé à l'Espace Turati à Baudour. Et le pain sera mis à l'honneur. Des ateliers créatifs seront ainsi proposés tout au long de la journée pour les petits et les grands. Il y aura aussi de la musique, déambulatoire qui plus est, de 10h30 à 16h30. D'autres rencontres sont prévues encore en août avec notamment des promenades méditatives, des concerts, du cinéma en plein air ou même une sonic garden-party. Le tout se conclura le 28 août avec le spectacle "Boulanger" de la compagnie Orange et la grande présentation de la saison automnale du foyer.