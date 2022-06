Farid répond à votre question météo: «Forts orages dimanche et localement un mois de pluie en quelques heures»

Et sur le reste du pays?

Les restes de ces orages donneront quelques nuages plus nombreux le long de la frontière française, voire même quelques gouttes vers les Flandres. Ailleurs, plus de lumière et un soleil qui va s’imposer sur tout le pays au fil des heures.

L’après-midi, un soleil assez généreux est attendu, avec toujours 25 à 27°C de maxima et 21°C à la mer. De petites lignes de convergence vont à nouveau se former sur le nord de la France et l’orage éclatera sur la région parisienne. Ces cellules parfois vigoureuses remonteront vers le pays fin d’après-midi et il n’est pas exclu qu’elles atteignent la frontière début de soirée. Comme aujourd’hui, le risque sera un peu plus élevé sur la botte et la province de Luxembourg jusqu’au sud Namur après 16-17h. Ailleurs, moins de risque jusque milieu de soirée! Vent de nord-est modéré et assez fort à la mer. Dimanche sera nettement plus instable avec des cumuls d’eau à surveiller surtout au sud.