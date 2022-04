Farid répond à votre question météo: encore des gelées au sol cette semaine? (vidéo)

Comme disait notre regretté Jules Metz, il vaut mieux attendre le 15 mai et les saints de glace après quoi le risque de gel diminue drastiquement. Je rappelle qu’il ne fait pas forcément plus froid à cette période, c’est juste le moment charnière.

Et sur le reste du pays?

Les restes de cette poche froide traîneront encore sur le sud avec de faibles pluies et déjà beaucoup de soleil en Flandre. Entre les deux, des nuages sur le Hainaut, les Brabants et la capitale avec quelques précipitations et des éclaircies qui perceront au fil des heures (timides). Il fera plus gris de l’est du Hainaut aux provinces du sud avec une météo plus maussade.

L’après-midi, un beau ciel bleu à la mer jusque Bruges, de belles éclaircies sur le tournaisis et l’ouest de Bruxelles et encore une très rare nuée de Mons à la capitale entrecoupées de belles trouées. Ces averses seront un peu plus présentes sur les provinces de Namur, Liège et Luxembourg sans toutefois être trop fréquentes. Un peu d’eau pour nos sols archi secs! Maximas encore un peu juste allant de 9°C sur l’Ardenne sous la pluie et 14-15°C sur l’ouest et vent de nord sensible. Le soir, temps plus sec partout.