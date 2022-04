Saint-Ghislain: une quatrième édition de l'AmiJogg'Run placée sous le signe de la nouveauté

Pour autant, ceux-ci n’ont pas souhaité se reposer sur leurs lauriers et ont décidé d’innover, en cette année 2022. "Malgré le succès croissant de l’événement depuis sa création, nous allons apporter quelques changements", confirme Fabrice Sanna, coordinateur. "Le site de départ et d’arrivée déménage par exemple de la salle omnisport d’Hautrage à celle de Sirault. Ce qui offrira certains avantages."

À savoir l’opportunité de concentrer toute l’animation d’avant course sur la place de Sirault, située dans le prolongement de la salle, et donc d’accueillir davantage de participants, mais également de créer un véritable village de départ, plus convivial et plus festival. L’organisation prévoit d’ailleurs l’installation de la Déwanne Mobile de la Brasserie du Borinage et divers food-truck "pour prolonger le plaisir en plein air après la course."

Évidemment, les changements annoncés au niveau du site de départ et d’arrivée entraineront une modification du parcours. "Nous mettons cependant un point d’honneur à conserver la diversité et le caractère champêtre tant apprécié des tracés précédents. Les routes de campagne succèderont toujours à la traversée du bois de la Poterie." On notera encore que pour la première fois cette année, les entreprises profiteront de leur propre challenge.

Le Challenge Securex sera réservé aux entreprises, qui disposeront donc de leur propre classement. Une récompense est prévue pour les trois entreprises les mieux représentées le jour de la course. "De quoi inciter les entrepreneurs à motiver leur personnel ou leurs clients à chausser leur basket pour la bonne cause", précise-t-on du côté de l’organisation. Car de bonne cause, il sera bien question.

Un euro par participant sera en effet reversé en faveur de l’association Make-a-Wish Belgium South. Cette dernière disposera également d’un stand le jour de l’événement. Pour le reste, la formule reste inchangée. Les participants profiteront de la présence d’un DJ qui assurera l’ambiance avant, pendant et après la course, d’animations sur le parcours et de ravitaillements.

De quoi, peut-être, surpasser le record de fréquentation de 2019, édition lors de laquelle la barre des 1000 participants (909 joggeurs, 141 marcheurs) avait été franchie.