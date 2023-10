Quiévrain : Une parcelle multiconfessionnelle comprise dans le projet d’extension du cimetière

Fait rare pour être souligné, opposition et majorité travaillent main dans la main pour proposer un espace multiconfessionnel au sein du cimetière de Quiévrain. L’idée était née l’année dernière sous l’initiative du Parti Socialiste qui avait été contacté par des citoyens de confession musulmane qui souhaitaient bénéficier d’un aménagement de la sorte. Majorité et opposition s’étaient alors accordées sur la nécessité d’un tel aménagement sur la commune. Un an plus tard, le projet est enfin sur les rails. Il devrait être créé lors de l’extension du cimetière de Quiévrain.