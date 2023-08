Deux incendies survenus en moins d’une heure cette nuit à Quiévrain : “une enquête a été ouverte”

La nuit a été de courte durée pour les pompiers de la zone de secours Hainaut-Centre et plus particulièrement pour ceux de Dour et Quiévrain. Deux incendies se sont en effet déclarés en moins d’une heure. Le premier est survenu à la rue de Dour à Quiévrain. C’était alors une voiture qui était la proie des flammes sur le coup de 3h du matin. 40 minutes plus tard, c’est un bâtiment qui a commencé à prendre feu à la rue de Valenciennes. Deux faits survenus coup sur coup qui interpellent la police locale.