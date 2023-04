Plus de 500 élèves de maternelle partent à la découverte des cinq sens au Centre Scolaire Don Bosco de Quiévrain

Après les stages et les rendez-vous avec des professionnels, des sections dispensées au sein du Centre Scolaire Don Bosco de Quiévrain, c’est donc au tour d’une semaine d’activités basées sur les cinq sens d’être organisée au sein de l’école. Une initiative qui avait déjà vu le jour en 2012 avant d’être mise de côté.

“L’initiative avait déjà pris place en 2012. À l’époque, j’avais trouvé cette expérience très enrichissante. J’en ai d’ailleurs encore de très beaux souvenirs. Après cela, je suis devenu bourgmestre faisant fonction à Dour. J’ai donc dû mettre mes activités de directeur un peu de côté. À mon retour, la crise sanitaire a vite fait son apparition, ne permettant toujours pas de réorganiser cette semaine orientée sur les cinq sens. Cette année fut finalement la bonne et j’en suis ravi”, confie Vincent Loiseau.

Une initiative qui tient à cœur au directeur tant les aspects ludiques et professionnalisants sont nombreux tant pour les élèves de maternelle que pour ceux du Centre Scolaire Don Bosco. “C’est super chouette de voir autant d’enfants venir au sein de notre établissement pour découvrir les activités concoctées par les élèves des sections puériculture et services sociaux”, indique Vincent Loiseau, directeur du Centre Scolaire Don Bosco. “Il y a un réel engouement de nos élèves qui sont à pied d’œuvre depuis de nombreuses semaines pour préparer leur atelier. Notre objectif est vraiment de faire découvrir les cinq sens aux élèves de maternelle des écoles de Quiévrain, Dour, Honnelles et Hensies. Pour nos élèves, cela permet une réelle immersion dans le monde professionnel tant dans l’accueil des plus jeunes que dans l’organisation et la découverte de leur atelier. ”

Pour l’occasion, les locaux de l’école ont totalement été métamorphosés pour projeter directement les élèves de maternelle dans l’univers des cinq sens. Pour orienter le choix des ateliers des étudiants du Centre Scolaire Don Bosco, le thème Disney avait été choisi. Des petites expériences prennent également place au sein du laboratoire de l’école. Une chouette initiative organisée sous l’œil attentif des professeurs.

“Nous avons eu plusieurs réunions en amont de cette semaine autour des cinq sens afin que les élèves puissent déterminer les activités qu’ils allaient proposer tout en commençant les préparatifs de chez eux. Nous avons ensuite préparé les locaux vendredi pour accueillir au mieux les enfants”, explique Madame Bouret. “L’initiative est un véritable succès à tel point que les instituteurs n’ont même pas à diriger leurs élèves”, ajoute le professeur de science du Centre Scolaire Don Bosco.

Dans le laboratoire de science, les élèves de maternelle sont plongés dans l’univers des sorciers. Après l’élaboration de diverses potions, ils ont l’occasion de mettre un volcan en éruption et de mélanger les couleurs dans un nuage concocté par le groupe d’élèves en charge de l’activité. Au niveau du toucher, des ballons de textures différentes sont proposés pour percevoir les différences qui surviennent entre eux. Un parcours est également mis en place pour découvrir ce sens.

Pour la vue, les jeunes élèves de maternelle peuvent observer à la loupe des dessins qu’ils peuvent ensuite identifier en plus grand. Ils sont également invités à relier les images identiques. Pour le goût et l’odorat, différents aliments sont disposés sur les tables. Tout ce petit monde peut ensuite les sentir et goûter pour les identifier. Enfin, l’ouïe est évidemment l’atelier le plus bruyant. Une des activités présente au sein de l’atelier permet d’identifier l’objet qui provoque le son entendu quelques secondes auparavant à la radio.

Les élèves de maternelle ont donc de quoi découvrir et s’amuser tout au long de la semaine, le tout sous le regard attentif des élèves de puériculture et de services sociaux qui les encadrent. Le grand public pourra également découvrir ces activités ce samedi lors de la journée portes ouvertes du Centre Scolaire Don Bosco.