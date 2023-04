Le Queenz et ses spectacles transformistes s’invitent à Quiévrain !

C’est dans une salle conviviale et intimiste que Vanessa accueille les visiteurs pour vivre une soirée hors du commun. “J’ai ouvert un cabaret transformiste afin de proposer des spectacles tous les samedis soirs. Les shows sont proposés dans un endroit très convivial où seule une quarantaine de personnes peuvent rentrer. Un petit podium est placé au milieu de la pièce afin qu’un artiste transformiste de la région et d’ailleurs puisse se charger de faire passer une belle soirée aux visiteurs”, confie Vanessa, gérante du Queenz.

Loin des tabous et des clichés, ce nouveau bar à spectacles transformistes a principalement pour but de changer d’air après une semaine de travail. Il permet également aux visiteurs de venir comme ils sont et de s’assumer. “Le but est de proposer un endroit où les gens se sentiront bien, vivront un moment convivial et pourront être qui ils veulent. Tout le monde est vraiment le bienvenu”, poursuit Vanessa.

C’est après un voyage en Espagne que Vanessa a eu l’idée d’ouvrir son propre établissement de spectacles transformistes. Elle s’est laissée guider par ses amis pour atterrir à Quiévrain où elle a immédiatement trouvé la population accueillante et conviviale. “L’idée d’ouvrir mon cabaret transformiste m’est venue après un voyage en Espagne. Je venais de passer la cinquantaine et trouvais donc que c’était le moment idéal pour ouvrir mon établissement. Je suis arrivée dans la région grâce à des amies qui m’y ont emmenée. J’ai ensuite acheté le bâtiment il y a quatre ans avant de concrétiser mon projet samedi dernier”, raconte Vanessa.

Pour pouvoir assister aux spectacles proposés au Queenz, il est conseillé de réserver auprès de Vanessa au 065/316.700. S’il reste des places, il est également possible de s’y rendre à l’improviste pour découvrir cet univers encore méconnu dans la région. Une fois la porte passée, Vanessa assure que les visiteurs ne seront pas déçus de leur visite.

“Pour l’ouverture, des habitants de Mons, Hensies et d’autres communes voisines sont venus assister au spectacle. J’étais très contente de cette première. Les visiteurs étaient également enthousiastes suite à leur passage”, conclut Vanessa.

Une activité originale donc qui se clôture vers 2h du matin afin de rester en bons termes avec le voisinage. “Mon établissement n’est pas du tout une discothèque. Nous faisons rentrer les visiteurs vers 20h30 pour ensuite commencer les spectacles à 22h. Tout ce petit monde est ensuite invité à rentrer chez-lui vers 2h du matin afin de ne pas déranger le voisinage trop longtemps. Je le répète, mon cabaret est avant tout un endroit convivial ! ”