Quiévrain : Dernière ligne droite pour Noa et Sasha, atteints d’une maladie rare, dont la tenue de leur opération sera décidée prochainement

Après plusieurs semaines de stress, les nouvelles sont plutôt rassurantes désormais. “La semaine dernière, nous étions à 32 900 euros. Cette semaine, la cagnotte a pu grimper jusqu’à 35 400 euros grâce à un don de 1 200 euros d’une association de Chièvres, “un ange, un espoir”. Vu le montant actuel et si les dons continuent d’arriver, nous pensons que l’opération pourra se tenir en mai, après les vacances de Pâques, comme c’était prévu initialement”, confie Freddy Dupont, grand-père de Noa et Sasha.

Une nouvelle qui a de quoi réjouir la famille, d’autant plus que leur sœur, Ninon, atteinte du syndrome d’Arnold Chiari un an avant ses frères, doit également retourner à l’hôpital Chiari, situé à Barcelone, pour son contrôle annuel. “Nous avons bon espoir car les prix de l’avion et des logements sont moindres actuellement. Si l’opération peut avoir lieu à la date prévue, cela nous permettrait également d’économiser un voyage puisque Ninon partirait avec ses frères. Si ce n’est pas le cas, nous devrions dépenser 4 000 euros de plus pour financer un voyage supplémentaire”, poursuit Freddy Dupont.

La famille lance donc un ultime appel à la générosité pour obtenir les 40 000 euros d’ici quelques semaines. “Nous espérons que d’autres entreprises pourront nous aider avec des sommes plus importantes pour arriver plus rapidement au montant fixé. Nous savons tout de même que cela n’est pas évident pour eux vu la crise actuelle. Nous croisons les doigts et avons déjà prévu d’autres projets pour financer tout cela. Nous avons également fait appel à notre mutuelle afin d’obtenir des remboursements”, conclut Freddy Dupont.

Pour aider la famille dans cette dernière ligne droite, les ultimes dons peuvent donc encore être versés sur le compte de l’association “un avenir meilleur by Ninon” sur le compte BE05 0689 4361 1175. Si les dons dépassent le montant fixé, le surplus permettra à d’autres enfants atteints par la maladie d’être pris en charge.