Les Hauts-Pays vivront au rythme des carnavals en mars et avril

La région du Centre ne sera pas la seule à vivre au rythme des carnavals en ces mois de mars et avril. Les Hauts-Pays seront également à la fête au travers la cavalcade de Quiévrain et le carnaval d’Elouges. Bien que le rendez-vous de ce dernier ait été décalé par rapport aux autres années, il n’en restera pas moins convivial et populaire. À Quiévrain, le thème “aux 1000 couleurs” promet un carnaval coloré qui devrait attirer petits et grands.